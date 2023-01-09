Резкое потепление на 15 градусов ожидается в Ростовской области

Местами по региону температура воздуха достигнет плюсовых отметок Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области температура воздуха может подняться сразу на 15 градусов и достигнуть плюсовых отметок. Резкое потепление ожидается уже к концу рабочей недели, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Буквально на днях столбики термометров находились на уровне -14-17 градусов днем. По ночам в отдельных районах фиксировали до -21 градуса. Однако после выходных морозы начали слабеть.

Например, 9 января днем в Ростове должно быть около -5 градусов, а в ночное время суток около -11. При этом уже в четверг, 12 января, обещают колебания в пределах от -2 до +1 градуса. Далее дневная температура сложится в районе +5 градусов.

По северу региона также возможны перепады от -11 градусов днем во вторник до 0 градусов в воскресенье. Резко потеплеет и ночью: от -16 градусов в начале недели до -3 на выходных.

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