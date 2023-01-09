Несколько поездов задержались по пути в Ростовскую область из-за технических причин

Вчера ростовская «Ласточка» опоздала на 1 час и 30 минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько поездов задержались по пути в Ростовскую область из Краснодарского края из-за технических причин. Объявление об этом опубликовали на сайте СКЖД.

Как уточнили в железнодорожной компании, причиной стали вчерашние работы между станциями Афапостик и Чинары.

- Сначала на 1 час и 30 минут опоздала «Ласточка» № 807 Ростов - Аэропорт Сочи. После этого ожидалась задержка маршрутов № 14 Адлер - Москва, № 822 «Ласточка» Имеретинский Курорт - Краснодар, № 306 Сухум - Москва, № 18 Роза Хутор - Ростов, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Добавим, актуальную информацию о движении составов можно узнать на вокзалах и на официальном сайте «РЖД».

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