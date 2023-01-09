С 12 января в Батайске закроют один из выездов на ростовскую трассу

Работы будут вести на подъезде от М-4 «Дон» к Ростову Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 января до 1 февраля в Ростовской области для общественного транспорта Батайска закроют проезд по улице Фермерской. Об этом предупреждает городская администрация.

- Проезд для общественного транспорта будет закрыт. Въезд и выезд для жильцов ЖК «Прибрежный» откроют через Батайск по улицам Максима Горького и Фермерской, - сообщили власти.

Добавим, дорожные изменения связаны с капремонтом на трассе А-135 (Подъезд от М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Резкое потепление на 15 градусов ожидается в Ростовской области

Изменения температуры следует ожидать к концу недели (подробности)