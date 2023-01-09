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НовостиОбщество9 января 2023 9:54

Ростовские власти выделили известной художнице землю у Темерницкой рощи

Олеся Майдибор получила разрешение на планировку участка
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ростовская художница получила разрешение на планировку земельного участка. Фото: администрация донской столицы.

Ростовская художница получила разрешение на планировку земельного участка. Фото: администрация донской столицы.

Известная ростовская художница Олеся Майдибор получила разрешение на планировку земельного участка, расположенного к югу от Лелюшенковского лесопарка и Темерницкой рощи. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

В документе говорится, что художница в течение одного года подготовит документацию по планировке территории площадью 6,7 тысячи квадратных метров в границах: переулок Днепровский – улица Штахановского – южная граница территориальной зоны городских лесов и особо охраняемых территорий. Также в этот срок должен быть готов проект межевания участка.

Департамент архитектуры донской столицы в течение 20 рабочих дней со дня издания постановления должен будет предоставить Майдибор все необходимые сведения. Это же ведомство проверит и согласует уже готовую документацию. Планировка участка и разработка проекта межевания будут проводиться ростовчанкой за счет ее средств. Что конкретно художница собирается разместить на предоставленной земле, в постановлении не говорится.

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