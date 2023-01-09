В 2022 году платные парковки принесли бюджету Ростова около 700 тысяч рублей

Бюджет донской столицы получает деньги за счет штрафов за неоплаченную парковку. Фото: Татьяна КАЗАНЦЕВА.

Бюджет Ростова-на-Дону в 2022 году пополнился почти на 700 тысяч рублей за счет платных парковок. Об этом сообщает издание 1rnd со ссылкой на администрацию донской столицы.

С 1 января по 1 декабря прошлого года город получил от платных парковок 694 142 рубля и 93 копейки. В текущем же году администрация не планирует расширять действующую сеть, а намерена сосредоточиться на ее модернизации - на платных парковках будут усовершенствованы программное обеспечение и технические средства.

По данным издания, бюджет донской столицы получает деньги за счет штрафов за неоплаченную парковку. Однако усиление контроля за неплательщиками не сильно повлияло на доходы: в 2021 году за шесть месяцев город получил лишь около 300 тысяч рублей при общей сумме выставленных штрафов в 1,5 миллиона рублей.

Напомним, в конце ноября система платных парковок в Ростове заработала в полную силу. Об этом свидетельствовали штрафы, которые стали приходить жителям города.

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