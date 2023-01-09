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НовостиОбщество9 января 2023 9:58

В 2022 году платные парковки принесли бюджету Ростова около 700 тысяч рублей

Власти донской столицы модернизируют парковочное программное обеспечение
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Бюджет донской столицы получает деньги за счет штрафов за неоплаченную парковку. Фото: Татьяна КАЗАНЦЕВА.

Бюджет донской столицы получает деньги за счет штрафов за неоплаченную парковку. Фото: Татьяна КАЗАНЦЕВА.

Бюджет Ростова-на-Дону в 2022 году пополнился почти на 700 тысяч рублей за счет платных парковок. Об этом сообщает издание 1rnd со ссылкой на администрацию донской столицы.

С 1 января по 1 декабря прошлого года город получил от платных парковок 694 142 рубля и 93 копейки. В текущем же году администрация не планирует расширять действующую сеть, а намерена сосредоточиться на ее модернизации - на платных парковках будут усовершенствованы программное обеспечение и технические средства.

По данным издания, бюджет донской столицы получает деньги за счет штрафов за неоплаченную парковку. Однако усиление контроля за неплательщиками не сильно повлияло на доходы: в 2021 году за шесть месяцев город получил лишь около 300 тысяч рублей при общей сумме выставленных штрафов в 1,5 миллиона рублей.

Напомним, в конце ноября система платных парковок в Ростове заработала в полную силу. Об этом свидетельствовали штрафы, которые стали приходить жителям города.

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