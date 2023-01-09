Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 января 2023 10:38

Синоптики рассказали, когда сильные морозы уйдут из Ростовской области

Уже в конце этой недели вернется плюсовая температура
Лейла МИРИШОВА
До конца недели ожидается пасмурная погода, но без осадков.

До конца недели ожидается пасмурная погода, но без осадков.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовскую область неожиданно нагрянули морозы. Средняя температура воздуха составляет -10 градусов днем, а ночью столбики термометров опускаются до -14. Однако синоптики пообещали, что такая погода продлится недолго.

Потепление начнется с четверга, 12 января. Так, в Ростове в этот день ожидается пасмурная погода. Днем температура воздуха составит 0 градусов, а ночью опустится всего до -2. В пятницу, 13 января, в городе ожидается до +2 градусов, а ночью - до +1.

До конца недели ожидается пасмурная погода, но без осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Резкое потепление на 15 градусов ожидается в Ростовской области

Изменения температуры следует ожидать к концу недели

(Подробности)