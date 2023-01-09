Синоптики рассказали, когда сильные морозы уйдут из Ростовской области

До конца недели ожидается пасмурная погода, но без осадков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовскую область неожиданно нагрянули морозы. Средняя температура воздуха составляет -10 градусов днем, а ночью столбики термометров опускаются до -14. Однако синоптики пообещали, что такая погода продлится недолго.

Потепление начнется с четверга, 12 января. Так, в Ростове в этот день ожидается пасмурная погода. Днем температура воздуха составит 0 градусов, а ночью опустится всего до -2. В пятницу, 13 января, в городе ожидается до +2 градусов, а ночью - до +1.

До конца недели ожидается пасмурная погода, но без осадков.

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(Подробности)