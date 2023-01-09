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НовостиОбщество9 января 2023 11:28

В Ростове-на-Дону планируют построить гостиницу на набережной

Госэкспертиза одобрила строительство нового объекта на улице Береговой
Лейла МИРИШОВА
Гостиница будет располагаться на улице Береговой,41-43

Гостиница будет располагаться на улице Береговой,41-43

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону построят гостиницу на набережной. Госэкспертиза одобрила возведение нового объекта на улице Береговой. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Так, гостиница будет располагаться на улице Береговой,41-43. О том, когда начнется строительство объекта информации пока нет.

Отметим, что в ноябре 2022 года на сайте «Активный ростовчанин» опубликовали инициативу о том, чтобы ограничить застройку вдоль реки Дон. Максимальная высота зданий не должна превышать 20 метров.

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(Подробности)