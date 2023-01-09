В Ростове-на-Дону планируют построить гостиницу на набережной

Гостиница будет располагаться на улице Береговой,41-43
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове-на-Дону построят гостиницу на набережной. Госэкспертиза одобрила возведение нового объекта на улице Береговой. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Так, гостиница будет располагаться на улице Береговой,41-43. О том, когда начнется строительство объекта информации пока нет.
Отметим, что в ноябре 2022 года на сайте «Активный ростовчанин» опубликовали инициативу о том, чтобы ограничить застройку вдоль реки Дон. Максимальная высота зданий не должна превышать 20 метров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове власти предлагают ограничить застройку набережной
Это касается только коммерческо-деловой зоны