В Ростове мужчина три месяца воровал аккумуляторы и кабели связи

Сотни людей оставались без интернета Фото: Дмитрий БРУШКО

В Ростове мужчина на протяжении трех месяцев воровал аккумуляторы и кабели связи. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 27-летний мужчина действовал по отработанной схеме. Злоумышленник срезал провода и крал аккумуляторы ночью, когда не было очевидцев. Так, в один из дней он объезжал город и заприметил сотовые станции, которые находились в Ворошиловском районе. Все украденное он сдавал, а деньги тратил на свои нужды. Также он проникал в подвалы жилых домов, где вырезал кабели связи. Тем самым сотни людей оставались без интернета. Вскоре мужчину задержали. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичные преступления.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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