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НовостиОбщество9 января 2023 12:18

В Таганроге в районе аварии на теплотрассе оказались 35 построек, в том числе 11 соцучреждений

Котельную не останавливали, ведется ремонт
Ангелина СКИБА
Проблему на теплотрассе обещают ликвидировать в течение дня. Фото: сайт городской думы Таганрога

Проблему на теплотрассе обещают ликвидировать в течение дня. Фото: сайт городской думы Таганрога

9 января в Ростовской области на одном из участков теплотрассы Таганрога произошла коммунальная авария. На месте происшествия уже побывали местные власти, в том числе председатель гордумы - глава города Инна Титаренко.

- Проблема обнаружилась в районе переулка Каркасного. В зоне аварийной ситуации оказались 35 объектов, в том числе 11 социальных учреждений. Утечку нашли, ведется ремонт. Котельную останавливать не потребовалось, она продолжает функционировать, - говорится на сайте городской думы Таганрога.

Коммунальное ЧП обещают ликвидировать «в установленный законодательством 8-часовой нормативный срок».

Добавим, похожие ситуации вчера зафиксировали в Ростове-на-Дону. Сначала из-за дефекта трубопровода в центре города без отопления остались 33 жилых дома. Потом, после неполадок на котельной, батареи стали холодными в домах у некоторых жителей Северного микрорайона и Темерника. Отметим, к этому моменту аварийные бригады уже восстановили подачу тепла в донской столице.

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