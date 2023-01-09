Голосовой ассистент поможет оплачивать штрафы ГИБДД Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая финансовая операция добавлена в навык голосового ассистента на устройствах с Алисой от Яндекса. Теперь клиенты ВТБ смогут оплачивать штрафы ГИБДД с помощью голосовых команд в Алисе.

Для оплаты штрафа достаточно запустить навык «Помощник ВТБ» и настроить связку аккаунтов — авторизоваться в Яндексе и ВТБ Онлайн привычным способом. За сутки через ассистента в Алисе можно оплатить штрафы на сумму не более 5 тысяч рублей, а в месяц — не более 20 тысяч рублей.

- Мы одними из первых реализовали интеграцию с голосовым помощником стороннего сервиса, который позволяет клиентам распоряжаться своими финансами «с голоса» в режиме реального времени. Эти возможности позволяют оплачивать штрафы в пару кликов, — прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По статистике банка сервис по поиску и оплате штрафов ГИБДД пользуется у клиентов повышенным спросом. Только в 2022 году им возможностью воспользовались свыше 1 млн клиентов, которые дистанционно оплатили 2,3 млн штрафов на сумму более 1 млрд рублей. По мнению специалистов банка, новый навык Алисы станет удобной альтернативой для тех, кто предпочитает голосовые команды.

Безопасность платежей в новом голосовом сервисе обеспечивается благодаря связыванию аккаунтов клиента в сервисах по протоколу OAuth 2.0.