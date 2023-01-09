В Ростове за новогодние праздники на номер «112» поступило больше 20 тысяч обращений

Все службы работали в режиме повышенной готовности Фото: Анастасия ОСИПОВА

За новогодние праздники от ростовчан поступило 20 452 обращения в службу «112». Об этом рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Так, из 20 тысяч обращений 7 623 вызова потребовали реагирования экстренных служб. Отметим, что все службы работали в режиме повышенной готовности.

- Поисково-спасательной службой Управления по делам ГО и ЧС проведено 35 выездов, связанных с ликвидацией происшествий и аварийных ситуаций. Спасено 11 человек. Зарегистрировано 24 пожара и загорания, - отметил Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, на новогодних праздниках при взрыве пиротехники произошел несчастный случай. Пострадавшего госпитализировали с травмой в больницу. Также еще 10 человек самостоятельно обратились за помощью в травмпункты.

Все аварии на коммунально-энергетических объектах устранялись в указанные сроки.

- Наряду с этим ежедневно пребывала в готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации группировка сил и средств в составе 725 человек и 291 единица техники, - добавил глава города.

Кроме того, во время празднования Рождества Христова в храмах во время богослужения дежурили патрульные группы полицейских и казаков.

Отметим, что всего в Ростовской области по номеру "112" обратились больше 95 тысяч жителей.

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