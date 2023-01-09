В Ростове на новогодних каникулах от пиротехники пострадали 11 человек

Всего по различным проблемам в службу «112» поступило 20,4 тысячи обращений Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону на новогодних каникулах от пиротехники пострадали 11 человек. Об этом сегодня, 9 января, в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В результате применения пиротехники был травмирован и госпитализирован 1 человек. Самостоятельно в травмпункты обратились 10 человек, - уточнил Алексей Логвиненко.

Также, по словам главы администрации Ростова, в праздничные дни зафиксировали 24 возгорания. При этом всего по различным проблемам в службу «112» поступило 20,4 тысячи обращений, из которых 7,6 тысячи касались вызова экстренной помощи.

- Ежедневно находились в готовности 725 специалистов и 291 единица техники. Принятые меры позволили провести праздничные дни без серьезных нарушений, - отметил Алексей Логвиненко.

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