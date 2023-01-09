В январе российские семьи получили ипотеку по обновленным условиям госпрограмм Фото: Алексей БУЛАТОВ

За новогодние праздники клиенты ВТБ подали 1,1 тысячи заявок на «Ипотеку с господдержкой-2020». С конца декабря банк также начал принимать заявки на модернизированную семейную ипотеку. Согласно обновленным условиям этой госпрограммы, получить кредит на новостройку по сниженной ставке теперь могут и клиенты с двумя и более несовершеннолетними детьми. На сегодняшний день по новым условиям в банк подано около 200 заявок.

- Модернизация ипотечных госпрограмм обеспечит стабильный спрос на жилищное кредитование в среднесрочной перспективе. Несмотря на корректировку ставки по господдержке, ее условия по-прежнему гораздо выгоднее базовых рыночных предложений, а расширение семейной ипотеки существенно расширило круг потенциальных заемщиков, - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Ранее банк запустил на своем сайте новый процесс оформления заявки, упрощающий получение жилищного кредита. Теперь клиентам не требуется заполнять большинство полей анкеты вручную – данные автоматически подгружаются с портала «Госуслуги».

Новый функционал доступен при приобретении недвижимости в рамках программ «Ипотека с господдержкой-2020» и «Семейная ипотека», а также по стандартным ипотечным продуктам.