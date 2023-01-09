В Ростовской области спасли котенка, который застрял на дереве

Спасенный малыш. Фото: «Зоосфера»

В городе Гуково, Ростовской области спасли котенка, который застрял на дереве. О спасении пушистого малыша рассказали в благотворительном фонде помощи бездомным животным «Зоосфера».

Скорее всего котенка загнали на дерево собаки. От испуга малыш забрался почти на самый верх. Жалобное мяуканье услышали сотрудники фонда. Они попытались снять котенка самостоятельно, но все попытки оказались тщетны — малыш был сильно напуган. Волонтеры вызвали спасателей.

Они приехали со специальной лестницей, забрались на дерево. Они аккуратно сняли пушистика. Котенок просидел на морозе почти 8 часов. Волонтеры забрали малыша, чтобы согреть и проследить за его состоянием.

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