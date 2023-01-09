В Ростове культурный центр «Макаронка» объявил о роспуске команды

Одной из причин стала высокая аренда. Фото: Иван МАКЕЕВ

Театрально-выставочный центр «Макаронка» заявил о прекращении работы кураторов центра, благодаря которым проект работал с 2020 года. Об этом представители центра сообщили на официальной странице сообщества.

Причинами роспуска команды стали высокая аренда, низкие зарплаты и отсутствие материальной поддержки.

Члены команды поблагодарили посетителей центра за поддержку и признание.

- Мы приняли решение о прекращение нашей совместной деятельности в стенах Макаронки, чтобы вспоминать о ней в качестве опыта, который дал нам много чувства самореализации, классного сотрудничества и подкрепления наших желаний заниматься творчеством, - говорится в сообщении.

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