На Дону усилят региональный строительный госконтроль

Появится возможность добавить критерии, по которым здание можно отнести к категории риска. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на заседании правительства были внесены изменения в правовые акты о региональном строительном госконтроле. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Новшества помогут расширить перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований застройщиком. А еще появится возможность добавить критерии, по которым здание можно отнести к категории риска. Также правки помогут проводить надзор при помощи инспекционных визитов.

- Эти изменения позволят усовершенствовать механизмы регионального государственного контроля в области долевого строительства МКД или иных объектов недвижимости, а также регионального госнадзора за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, - пояснил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев.

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