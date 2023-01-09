Ростовская гандбольная команда провела матч с «Астраханочкой» на новой домашней арене

ФОТО: сайт донского правительства. Астраханки с минимальным отрывом одержали победу.

Гандбольная команда «Ростов-Дон» встретилась с противником в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. И проиграла с небольшим отрывом. Говорится на сайте донского правительства.

Игра прошла на новой арене, расположенной на территории областного училища олимпийского резерва. Она была сдана в эксплуатацию в декабре прошлого года. По словам донского губернатора, новая арена даст возможность регулярно проводить чемпионаты по гандболу.

- Примерно на два года это домашняя арена нашего гандбольного клуба. Надеюсь, что реконструкция Дворца спорта, которую планируем завершить в 2025 году, создаст более широкие возможности для развития спорта, нежели прежде. В нем будет размещено 3,5 тысячи зрительских мест при проведении игр на льду и до 5 тысяч – во время массовых, праздничных мероприятий, и, конечно, матчей любимого всеми ростовчанами гандбола, - сказал Василий Голубев.

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