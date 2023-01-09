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НовостиОбщество9 января 2023 20:44

На губернаторскую елку в Ростове приехали 600 детей

Детский праздник прошел в Музыкальном театре
Екатерина ПОПОВА
На елку приехали дети со всей Ростовской области.

На елку приехали дети со всей Ростовской области.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В донской столице прошла традиционная губернаторская елка. Ее смогли посетить сотни детей. Сообщается на сайте регионального правительства.

На елку со всей области приехали отличники учебы и спорта, победители и призеры олимпиад, одаренные воспитанники воскресных школ, ученики казачьих кадетских корпусов, а также дети военнослужащих и из малообеспеченных и многодетных семей.

С приветственным словом перед маленькими дончанами выступил губернатор Василий Голубев и глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Они пожелали школьникам здоровья и добра.

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