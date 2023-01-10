В Ростове разыскивают 41-летнего мужчину

Родные пытались самостоятельно найти мужчину, но не смогли. Фото: "ЛизаАлерт"
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 41-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
Александра Селезнева последний раз видели 3 января. С того дня мужчина не выходит на связь с близкими. Родные пытались самостоятельно найти мужчину, но не смогли. Они обратились в полицию с заявлением, позже к поискам подключились волонтеры.
Рост Александра – около 180 сантиметров. У мужчины плотное телосложение, русые волосы с проседью и серо-зеленые глаза.
В день исчезновения мужчина был одет в черное кашемировое пальто, рубашку, синие джинсы и черные ботинки.
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