Центры занятости активно ведут набор водителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовчане пожаловались на работу общественного транспорта в вечернее время

Причиной недовыпуска автобусов и маршруток является дефицит водителей

В Ростове-на-Дону горожане недовольны работой общественного транспорта в вечернее время. Об этом сообщили в администрации города.

На сегодняшний день основной проблемой недовыпуска автобусов и маршруток является дефицит водителей. Транспортные предприятия занимаются стабилизацией уровня ежемесячной зарплаты шоферам. Кроме того центры занятости активно ведут набор водителей.

Одновременно с этим, Департаментом транспорта усилен контроль за качеством работы перевозчиков. Необходимо отметить, что количество нарушений муниципальных контрактов в 4 квартале 2022 года снизилось по отношению к 3 кварталу 2022 года с 7160 до 7080, – рассказали в администрации.

В ведомстве также отметили, что принятые меры помогли добиться хорошей динамике в работе пассажирского транспорта вечером в Суворовском, Красном Аксае и Северном жилом массиве.

Специалистами транспортного ведомства регулярно проводится мониторинг наполняемости салонов общественного пассажирского транспорта в вечерние часы пик, – добавили в пресс-службе.

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