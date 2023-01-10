В Ростовской области мужчину подозревают в хранении наркотиков

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске мужчину подозревают в хранении наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, при обыске у 26-летнего мужчины правоохранители нашли больше ста свертков с запрещенными веществами. Общая масса наркотиков составила – 242 грамма. Выяснилось, что мужчина брал "запрещенку" в Интернете. Все наркотические вещества он расфасовывал для дальнейшего сбыта.

В отношении горожанина возбудили уголовно дело по статье 228.1 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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