В Ростове 10 января синоптики прогнозируют морозы до -12 и сильный ветер

Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону ожидаются морозы до -12 градусов. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

Во вторник, 10 января, в городе будет переменная облачность. Днем температура воздуха составит -12..-10 градусов. В вечернее время ожидается понижение до -13...-4 градусов. Также синоптики предупредили горожан о сильном ветре. Его порывы будут достигать 16 метров в секунду.

Такая же погода сохранится и в среду, 11 января. Отметим, что водителям стоит быть внимательнее на дорогах. При сильном ветре не стоит оставлять автомобили под слабозакрепленными конструкциями и деревьями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону резко потеплеет до 15 градусов

Какая погода ждет ростовчан в середине рабочей недели

(Подробности)