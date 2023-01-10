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НовостиОбщество10 января 2023 5:44

В Ростове 10 января синоптики прогнозируют морозы до -12 и сильный ветер

В городе ожидается переменная облачность
Лейла МИРИШОВА
Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону ожидаются морозы до -12 градусов. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

Во вторник, 10 января, в городе будет переменная облачность. Днем температура воздуха составит -12..-10 градусов. В вечернее время ожидается понижение до -13...-4 градусов. Также синоптики предупредили горожан о сильном ветре. Его порывы будут достигать 16 метров в секунду.

Такая же погода сохранится и в среду, 11 января. Отметим, что водителям стоит быть внимательнее на дорогах. При сильном ветре не стоит оставлять автомобили под слабозакрепленными конструкциями и деревьями.

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