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НовостиОбщество10 января 2023 7:07

Сильный ветер и морозы до -17 градусов ожидаются в Ростове в первую рабочую неделю 2023 года

Ранее штормовое предупреждение из-за холодов объявили по всему региону
Ангелина СКИБА
Сегодня разгуляется восточный и юго-восточный ветер

Сегодня разгуляется восточный и юго-восточный ветер

Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 10 января, в Ростове-на-Дону прогнозируют штормовой ветер и мороз до -17 градусов. Об этом сообщили донские синоптики.

Так, по прогнозу, сегодня днем столбики термометров должны установиться в районе -10-12, ночью будет от -14 до -16-17 градусов. Разгуляется восточный и юго-восточный ветер около 8-13 м/с, иногда его порывы могут достигать 15-18 м/с. На дорогах возможна гололедица.

Добавим, ранее представители МЧС предупредили жителей Дона об аномальных холодах по всему региону. По ночам в отдельных территориях при прояснениях температура может опускаться до -23 градусов, днем - до -10-15, по югу до -5 градусов. Было объявлено штормовое предупреждение до 13 января.

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