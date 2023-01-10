В Ростове женщина шесть лет получала деньги за фиктивную инвалидность

В отношении женщины возбудили уголовное дело Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростове-на-Дону 40-летняя женщина на протяжении шести лет получала соцвыплаты за фиктивную инвалидность. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, ростовчанка предоставила подложные документы с фиктивной инвалидностью. При этом соответствующую экспертизу не проходила. Таким способом она решила заработать легкие деньги. Мошеннице удалось заработать около миллиона рублей. Все деньги она тратила на свои нужды. Вскоре о ее махинациях узнали правоохранители и задержали аферистку. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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