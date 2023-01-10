В Ростове полицейские помогли добраться мужчине до больницы

Врачи оказали мужчине необходимую помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону полицейские помогли добраться мужчине до больницы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, к сотрудникам ГИБДД обратился водитель «ВАЗ-2114» за помощью. Горожанин пожаловался на плохое самочувствие и сильные боли в груди. Правоохранители решили незамедлительно доставить мужчину в ближайшую больницу. Они включили звуковые сигналы и проблесковые маяки.

Старший лейтенант полиции Сергей Полтавский и младший лейтенант полиции Владислав Любимов доставили мужчину в больницу. Врачи оказали ему необходимую помощь. Сейчас здоровью и жизни горожанина ничего не угрожает.

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(Подробности)