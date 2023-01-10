В Ростове-на-Дону стоимость вторичного жилья в 2022 году увеличилась на 14,7%

Единственным городом, где стоимость вторичного жилья снизилась стал Сочи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ростове-на-Дону стоимость вторичного жилья в прошлом году выросла на 14,7%. Об этом сообщает «РБК Недвижимость».

Так, стоимость 1 квадратного метра «вторички» в декабре 2022 года составляла 95,5 тысячи рублей. По сравнению с январем того же года это на 14,7% выше.

Также в последний месяц 2022 года в 50-ти крупнейших городах России специалисты заметили снижение цен на жилье. Однако цены все равно остаются выше по сравнению с началом прошлого года.

Так, в Кемерово с января по декабрь 2022 года цена выросла на 31,13%. Минимальный рост выявили в Краснодаре — всего 0,97%. В Ставрополе стоимость увеличилась за 2022 год на 15%. Единственным городом, где стоимость вторичного жилья снизилась стал Сочи. Там цены упали на 0,89%.

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