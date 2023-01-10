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НовостиНаука10 января 2023 10:28

Ученые из Ростовской области внесли вклад в развитие российского авиастроения

Новую технологию придумали в Новочеркасске
Ангелина СКИБА
Разработка на предварительных испытаниях превзошла все плановые показатели. Фото: сайт правительства РО

Разработка на предварительных испытаниях превзошла все плановые показатели. Фото: сайт правительства РО

Ученые из Ростовской области внесли вклад в развитие российского авиастроения. Мастера разработали уникальный роботизированный комплекс для выкладки деталей из композитов. К этой технологии также написали сложное программное обеспечение.

Ранее новинку представляли на базе ЮРГПУ (НПИ). Эксперты оценили комплекс как «сложнейший и крайне важный для страны заказ».

Известно, что производительность техники на плоских деталях составляет до 6 кг/час при скорости выкладки до 45 метров в минуту.

Добавим, по словам ведущего научного сотрудника НИИ ВИУС Александра Савина, разработка на предварительных испытаниях превзошла все плановые показатели.

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