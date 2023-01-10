В Ростове новые технологические решения обеспечивают обслуживание более 100 посетителей банка одновременно

Фото: пресс-служба ВТБ

В марте 2022 года в рамках новой концепции умных отделений ВТБ открыл в Ростове-на-Дону флагманский офис. Инновационный формат организации офиса позволяет одновременно обслуживать свыше 100 человек. При этом время ожидания клиентов сократилось на треть. Благодаря этому активная база розничных клиентов в регионе с марта увеличилась на 20%.

Посетителю умного отделения больше не нужно передвигаться от одного специалиста к другому, теперь сотрудники выходят к посетителю. В зависимости от тематики вопроса, система электронной очереди сама направляет в наиболее подходящее место в зале, либо в закрытое помещение для конфиденциальных переговоров.

Фото: пресс-служба ВТБ

В отделении установлены 10 устройств самообслуживания, пять из которых работают круглосуточно. Умный офис адаптирован для слабовидящих или незрячих клиентов, а также есть зоны с оборудованием, позволяющим обслуживать ростовчанам с ограничениями по слуху.

- Это первый флагманский офис в регионах, в котором были внедрены новые дизайнерские и технологические решения. В трехэтажном здании нам удалось создать не только современную и удобную площадку для обслуживания клиентов, но и целую бизнес-систему для эффективной работы сотрудников банка. Но главная цель нашей трансформации – это восприятие банка клиентами как места, где его ждут и всегда помогут решить финансовые вопросы. Такая стратегия и позволила нам нарастить клиентскую базу более чем на 61 тысячу человек, - прокомментировал управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

Особый акцент сделан на применение технологий для более эффективного использования ресурсов и повышения экологичности. Автоматический контроль температуры, влажности, освещения и других параметров снижает выбросы вредных веществ и затраты на содержание 1 кв. м. помещения. При этом использование и развитие технологии безбумажного обслуживания позволяет до 40% всех документов в офисе оформлять в электронном виде и экономить бумагу.