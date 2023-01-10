Под Ростовом несколько СНТ остались без света и тепла

В администрации назвали ориентировочный срок восстановления электроснабжения. Фото: предоставлено Анной ИГНАТЬЕВОЙ.

В Аксайском районе Ростовской области на электросетях произошла авария, из-за которой сразу несколько садовых товариществ остались без электричества. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказала одна из жительниц местного СНТ Анна Игнатьева.

По словам женщины, коммунальные службы и власти Аксайского района поначалу «футболили» жителей, которые стали обращаться к ним с жалобами.

- Мы, жители СНТ «Содружество» и «Глобус» в Аксайском районе с 7 по 9 января 2023 года сидим без света, - написала в «Комсомолку» уже отчаявшаяся женщина. - В правлении СНТ говорят, что авария произошла на «Аксайских электролиниях». На Горячей линии 112 говорят - что на высоковольтных линиях в самом «Содружестве». Председатель СНТ в чате поселка пишет, что бригада выехала и тут же закрывает чат для общения...

Утром 10 января в чат СНТ от властей все же стали приходить ответы. Власти успокоили жильцов сообщением, что аварийные бригады уже работают на месте. Как уточнил начальник управления коммунального хозяйства Аксайского района Дмитрий Зонтов, работы начались еще 9 января. Оказалось, что провода были поплавлены из-за перенапряжения.

- Сейчас рабочим предстоит заменить около 90 метров кабеля, - пояснил чиновник. - В связи с погодными условиями многократно увеличилась нагрузка на сети, и кабель не выдержал. В садовых товариществах существует определенная нагрузка — 1,5 киловатта, а жители ставят отопительные котлы на 5-6 киловатт.

В администрации назвали ориентировочный срок восстановления электроснабжения — 15:00 10 января.

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