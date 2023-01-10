В Ростовской области полиция и МЧС оцепили место, где нашли неопознанные обломки

Специалисты экстренных служб оцепили место находки Фото: Александр ЕМЕЛЬЯНОВ

В Ростовской области, в Усть-Донецком районе, в поле местные жители нашли подозрительные металлические объекты, рассказали в районной администрации корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

По словам местных жителей, накануне до этого, в воскресенье, около пяти часов вечера, в окрестностях был слышен странный звук.

- Мы это обсудили в чатах, да пошли спать, - рассказал один из очевидцев Михаил.

Утром 9 января, люди нашли металлические предметы цилиндрической формы с крупным диаметром. Они лежали в поле, вдалеке от населенного пункта и объектов инфраструктуры.

В районной администрации сообщили, что участок был сразу же оцеплен полицией и спасателями .

- О находке доложили и в другие компетентные органы. Экспертам предстоит выяснить, что это за обломки, - добавил собеседник.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что вечером, 3 января, жители донской столицы и окрестностей видели странные вспышки в небе.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что это работала система ПВО. Глава региона призвал не поддаваться панике и назвал обстановку в области стабильной.

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