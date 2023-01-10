61% жителей Ростовской области планируют сменить работу в новом году

Меньше остальных задумываются о смене работы начинающие специалисты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области 61% граждан планируют сменить работу в 2023 году. Об этом сообщили специалисты hh.ru.

По данным статистики, в 2022 году место работы сменили 40% граждан. Только 21% респондентов отметили, что новое место трудоустройства оказалось намного лучше предыдущего. Такое же количество говорили об обратном. Также еще 12% не ощутили разницы при смене места работы.

Также 13% отметили, что пока не готовы сменить место трудоустройства, а 26% затруднились ответить. Специалисты отметили, что чаще всего сменить работу хотят специалисты из сферы безопасности — 79%, а из области «добычи сырья» - 75%. Также поменять работу хотят 72% граждан, которые работают в сфере транспорта и логистики. А вот сотрудники сферы персонала и продаж хотят сменить работу в 71% случаев.

Меньше остальных задумываются о смене работы начинающие специалисты — их 49%, а также работники банковской отрасли — 58%.

Еще 51% жителей региона поделились, что в 2023 году они сменят сферу деятельности. Так, 26% рассматривают для этого сферу ИТ, по 7% - транспорт и логистику, консультирование, искусство, развлечения, масс-медиа, а также позиции административного персонала. А еще 5% хотят освоить сферу госслужбы, высшего менеджмента, маркетинга, рекламы и PR.

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