Уровень воды в водоисточниках снижается Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области жителей Таганрога предупредили о возможных перебоях с водой из-за сильного ветра. Информация об этом появилась 10 января на сайте МУП «Управление «Водоканал».

- Днем во вторник усилился восточный ветер в местах водозаборов сырой воды, из-за этого уровень в водоисточниках снижается. По данным метеорологических сводок, отгонный ветер до конца недели не ослабнет, - говорится в сообщении.

При этом в тексте отмечается, что сейчас холодную воду в Таганроге подают в полном объеме.

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