Под Ростовом-на-Дону в 4 СНТ после отключения тепла и электричества открыли пункты обогрева

Известно, что электричество отключилось в СНТ «Содружество» и «Глобус» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области для жителей садовых товариществ, оставшихся без электричества и отопления, развернули пункты обогрева. Об этом 10 января сообщает администрация Аксайского района.

- Для жителей СНТ РСМ-2 пункт обогрева разместили в СДК поселка Ковалевка на улице Центральной. В СНТ «Содружество» пункт можно найти в местном правлении на улице Роз. Дополнительные места находятся в СДК поселка Щепкин на улице Строителей и в СДК поселка Октябрьского на улице Советской, - говорится в сообщении.

Ранее районные власти пояснили, что произошло повреждение электрического кабеля, который обслуживает таганрогский филиал «Газпрома». Восстановительные бригады уже находятся на месте происшествия, однако «из-за сложности аварии срок завершения работ уточняется».

Напомним, ранее журналисту «КП - Ростов-на-Дону» стало известно, что электричества нет в садовых товариществах «Содружество» и «Глобус».

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