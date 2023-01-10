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НовостиОбщество10 января 2023 14:25

Агропрому Ростовской области в 2022 году было выделено 8,7 млрд рублей

На развитие донского АПК в 2023 году предусмотрено более 8 млрд рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В прошлом году на Дону субсидировали около 50 направлений деятельности сельхозтоваропроизводителей. Фото: правительство РО.

В прошлом году на Дону субсидировали около 50 направлений деятельности сельхозтоваропроизводителей. Фото: правительство РО.

В прошедшем году агропромышленный комплекс Ростовской области получил на производственные цели и социальное развитие 8,7 миллиарда рублей, рассказал первый замгубернатора Виктор Гончаров.

Большая часть из них, 5,6 миллиарда рублей, было направлено из регионального бюджета. Реализация программы «Комплексное развитие сельских территорий» потребовала более 3,2 миллиарда рублей. Для сравнения - в 2021 году на мероприятия госпрограммы на Дону направили всего 1,3 миллиарда рублей.

В прошлом году на Дону субсидировали около 50 направлений деятельности сельхозтоваропроизводителей. Наибольшие объемы госфинансирования получили приобретение сельхозтехники, производство зерновых культур, развитие племенного животноводства, поддержка элитного семеноводства, а также мелиорации. Донские фермеры получили 35,6 миллиарда рублей льготных краткосрочных кредитов, что на 50% больше, чем годом ранее. Льготное инвестиционное кредитование составило почти 10 миллиардов рублей.

По словам Виктора Гончарова, на развитие донского АПК и сельских территорий в 2023 году предусмотрено более 8 миллиардов рублей.

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