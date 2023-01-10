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НовостиПроисшествия10 января 2023 14:32

В Ростове-на-Дону за посредничество во взяточничестве осудили замдиректора медицинского центра

По данным следствия, женщина собиралась подкупить сотрудника управления МВД
Ангелина СКИБА
Денежным планам замдиректора не суждено было сбыться

Денежным планам замдиректора не суждено было сбыться

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростове заместитель директора частного медицинского центра получила 3 года условно за посредничество во взяточничестве. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

По данным ведомства, женщина собиралась передать взятку бывшему сотруднику отдела противодействия коррупции МВД. Предполагалось, что правоохранитель после получения денег прекратит проверки сотрудников центра.

- Специалист для этого попросила у руководства 1,5 млн рублей. Сумма взятки составляла 1 млн рублей, остальные средства злоумышленница собиралась забрать себе, - уточнили в УФСБ.

Однако планам замдиректора не суждено было сбыться. Полицейский не стал ждать и напрямую связался с другим представителем клиники. В итоге мужчину поймали с поличным во время получении подкупа, и вся преступная схема очень быстро раскрылась.

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