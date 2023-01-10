В Ростове-на-Дону за посредничество во взяточничестве осудили замдиректора медицинского центра

Денежным планам замдиректора не суждено было сбыться Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростове заместитель директора частного медицинского центра получила 3 года условно за посредничество во взяточничестве. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

По данным ведомства, женщина собиралась передать взятку бывшему сотруднику отдела противодействия коррупции МВД. Предполагалось, что правоохранитель после получения денег прекратит проверки сотрудников центра.

- Специалист для этого попросила у руководства 1,5 млн рублей. Сумма взятки составляла 1 млн рублей, остальные средства злоумышленница собиралась забрать себе, - уточнили в УФСБ.

Однако планам замдиректора не суждено было сбыться. Полицейский не стал ждать и напрямую связался с другим представителем клиники. В итоге мужчину поймали с поличным во время получении подкупа, и вся преступная схема очень быстро раскрылась.

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