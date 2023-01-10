В Таганроге завершили строительство детского сада «Веснушки»

Также на территории садика располагаются детские игровые площадки. Фото: правительство Ростовской области

В Таганроге завершилось строительство детского сада «Веснушки». Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Детсад находится в новом густонаселенном микрорайоне «Русское поле», на Мариупольском шоссе, 31-7, в районе парка 300-летия Таганрога. Дошкольное учреждение построено по современному проекту.

В садике есть три новых лифта, а также газо-, электро- и водоснабжением. Кроме того, в учреждении есть система наружного и внутреннего видеонаблюдения. Отметим, что по периметру здания подрядчики сделали озеленение территории, уложили тротуарную плитку и заасфальтировали дорожки.

Также на территории садика располагаются детские игровые площадки, есть 12 теневых навесов, горки, качели, карусели, змейки и другие малые архитектурные формы.

На данный момент подрядчики заканчивают установку мебели и оборудования. Весной учреждение примет 220 малышей от двух месяцев до семи лет.

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