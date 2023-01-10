В ноябре 2022 года средняя цена на жилье в новостройках Ростова составила 116 055 рублей за квадратный метр

Дороже всего квадратный метр жилплощади стоит в Ленинском районе. Фото: предоставлено МСК.

Средневзвешенная цена жилья в новостройках Ростова-на-Дону в ноябре 2022 года составила 116 055 рублей за квадратный метр. А стоимость новых квартир в декабре прошлого года повысилась уже на 1,09%, то есть на 1 247 рублей.

Дороже всего квадратный метр жилплощади стоит в Ленинском районе: в ноябре он оценивался в 144 276 рублей, а в декабре — уже в 147 854 рублей. Таким образом, увеличение составило 3 578 рублей. На втором месте по дороговизне жилья стоит Кировский район. Здесь квадратный метр в ноябре продавали в среднем за 138 785 рублей, а в декабре — за 137 679 рублей. То есть квартиры здесь подешевели сразу на 1106 рублей. Третье место по стоимости жилья — у Пролетарского района: в ноябре квадратный метр здесь стоил 114 512 рублей, а в декабре — 117 951 рубль. Увеличение цены составило 3 439 рублей.

В Ворошиловском районе квадратный метр обходился покупателям в ноябре в 114 032 рубля, а в декабре уже немного дороже - 114 443 рубля. Разница составила 411 рублей. В Советском районе донской столицы квадратный метр за месяц подорожал с 108 284 рублей в ноябре до 117 362 рублей в декабре — на 9 078 рублей.

В Октябрьском районе цена за квадратный метр, наоборот, опустилась с 101 132 рублей до 100 593 рублей. А вот в Первомайском районе стоимость квадратного метра подросла на 702 рубля — с 97 923 до 98 625. Дешевле всего обходится жилье в Железнодорожном районе: 93 356 рублей в ноябре против 92 994 рублей в декабре.

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