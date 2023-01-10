Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 января 2023 15:01

В Ростове не изменили наказание экс-кадровику МЧС, отбиравшему премии у коллег

Приговор вынесли по статье «Злоупотребление полномочиями»
Ангелина СКИБА
Нарушителя уличили в денежных махинациях

Нарушителя уличили в денежных махинациях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону оставили в силе приговор бывшему начальнику кадровой работы и профессионального обучения ГУ МЧС. Информация об этом 10 января поступила от пресс-службы УФСБ России по региону.

- Апелляционную жалобу рассмотрели в Ростовском областном суде. Решение прежней инстанции, штраф в 30 тысяч рублей, оставили без изменения. Наказание было утверждено по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), - прокомментировали в ведомстве.

По данным следствия, бывшего кадровика поймали на денежных махинациях - мужчина якобы потребовал от коллег передать назад премии, которые сам же им назначил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону за посредничество во взяточничестве осудили замдиректора медицинского центра

По данным следствия, женщина собиралась подкупить сотрудника управления МВД (подробности)