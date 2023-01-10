В Ростове не изменили наказание экс-кадровику МЧС, отбиравшему премии у коллег

Нарушителя уличили в денежных махинациях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону оставили в силе приговор бывшему начальнику кадровой работы и профессионального обучения ГУ МЧС. Информация об этом 10 января поступила от пресс-службы УФСБ России по региону.
- Апелляционную жалобу рассмотрели в Ростовском областном суде. Решение прежней инстанции, штраф в 30 тысяч рублей, оставили без изменения. Наказание было утверждено по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), - прокомментировали в ведомстве.
По данным следствия, бывшего кадровика поймали на денежных махинациях - мужчина якобы потребовал от коллег передать назад премии, которые сам же им назначил.
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