В Ростове не изменили наказание экс-кадровику МЧС, отбиравшему премии у коллег

Нарушителя уличили в денежных махинациях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону оставили в силе приговор бывшему начальнику кадровой работы и профессионального обучения ГУ МЧС. Информация об этом 10 января поступила от пресс-службы УФСБ России по региону.

- Апелляционную жалобу рассмотрели в Ростовском областном суде. Решение прежней инстанции, штраф в 30 тысяч рублей, оставили без изменения. Наказание было утверждено по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), - прокомментировали в ведомстве.

По данным следствия, бывшего кадровика поймали на денежных махинациях - мужчина якобы потребовал от коллег передать назад премии, которые сам же им назначил.

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