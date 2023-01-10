Ростовчанам рассказали, какие профессии в 2022 году были в дефиците

Специалисты выяснили, что самой дефицитной профессией стали токари. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Ростовчанам рассказали, какие профессии стали самыми дефицитными в 2022 году. Рейтинг составили специалисты hh.ru.

Специалисты выяснили, что самой дефицитной профессией стали токари. Второе место забрали врачи, на третьем расположились дворники. На удивление, в этом списке оказались главврачи и заведующие отделением. Также в рейтинге находятся машинисты, агрономы, слесари, повара и зоотехники. Замыкает десятку дефицитных профессий — сварщики. По этим вакансиям наименьшее число резюме.

Первыми среди самых популярных профессий стали дата-саентисты (прим. - специалист по работе с данными для решения задач бизнеса) — 90 резюме на вакансию. Второе место забрали механики — 55,7 резюме на вакансию, а вот третье место заняли бизнес-аналитики — 49,4 отклика на вакансию. Популярны специалисты и по взысканию задолженности. На одну вакансию в данной сфере приходится 38,7 резюме. Инженеры пусконаладочных работ не менее востребованы — 37,4 резюме приходится на одну вакансию. Еще одна популярная профессия — это BI-аналитик — 36,3 резюме на одно предложение.

Профицит специальностей традиционно приходится на офисных работников, ИТ-специалистов и представителей творческих профессий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

61% жителей Ростовской области планируют сменить работу в новом году

Чаще всего место трудоустройства меняют специалисты из сферы безопасности

(Подробности)