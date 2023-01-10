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НовостиОбщество10 января 2023 15:51

В Ростове адвокат пытался похитить у своего клиента 170 тысяч

Деньги якобы предназначались для взятки
Екатерина ПОПОВА
Чтобы выманить у клиента деньги, адвокат придумал несуществующую взятку.

Чтобы выманить у клиента деньги, адвокат придумал несуществующую взятку.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростове адвокат попытался обмануть своего подзащитного и выманить у него деньги. Сообщают в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Защитник занимался делом мужчины, который подозревался в хранении наркотиков. Чтобы «помочь» клиенту, адвокат якобы предложил дать взятку неким сотрудникам полиции для закрытия дела. Цена вопроса составила 170 тысяч рублей. Сам же юрист готов был стать посредником.

Но его задержали оперативники после получения денег от клиента. Суд признал защитника виновным в мошенничестве. И назначил ему наказание в виде года и одного месяца в колонии-поселении.

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