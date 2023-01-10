В Ростовской области будут судить женщину, зарезавшую мужа кухонным ножом

Нападавшая была задержана сразу после совершения преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Сальского района Ростовской области предстанет перед судом за убийство своего мужа. Об этом сообщает Следственное управление СК по Ростовской области.

По версии следствия, в августе прошлого года, обвиняемая, находясь у себя дома в СНТ № 2 «Бровки» в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своим 45-летним супругом. Во время конфликта она несколько раз ударила мужа кухонным ножом в голову и тело.

Мужчина скончался на месте. Нападавшая была задержана сразу после совершения преступления. Ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас расследование этого уголовного дела завершено, следствием собраны достаточные доказательства. Поэтому дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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