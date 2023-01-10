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НовостиПроисшествия10 января 2023 16:06

В Ростовской области будут судить женщину, зарезавшую мужа кухонным ножом

Мужчина от полученных ран скончался на месте
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Нападавшая была задержана сразу после совершения преступления.

Нападавшая была задержана сразу после совершения преступления.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Сальского района Ростовской области предстанет перед судом за убийство своего мужа. Об этом сообщает Следственное управление СК по Ростовской области.

По версии следствия, в августе прошлого года, обвиняемая, находясь у себя дома в СНТ № 2 «Бровки» в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своим 45-летним супругом. Во время конфликта она несколько раз ударила мужа кухонным ножом в голову и тело.

Мужчина скончался на месте. Нападавшая была задержана сразу после совершения преступления. Ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас расследование этого уголовного дела завершено, следствием собраны достаточные доказательства. Поэтому дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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