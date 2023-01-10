В Ростове-на-Дону прогнозируют ветер до 21 метра в секунду

Из-за гололедицы на дорогах всех попросили быть осторожными. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ростовский гидрометцентр обещает жителям донской столицы с 10 по 12 января усиление ветра до 21 метра в секунду и гололедицу на дорогах. Об этом рассказали власти города.

В этот период, пишет горадминистрация, увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций. Из-за порывов ветра возможны обрывы линий электропередач, перехлесты проводов, падения деревьев, рекламных щитов и других конструкций. Власти призвали ростовчан не парковать автомобили под деревьями, держаться как можно дальше от легких построек. При скачках напряжения необходимо выключить электроприборы, запрещается подходить к оборванным проводам.

Из-за гололедицы на дорогах всех попросили быть осторожными. Водителям при управлении машинами нужно соблюдать скоростной режим, парковать автомобили только на парковках и не мешать уборочной технике. А пешеходы должны переходить дорогу только в разрешенных местах. В экстренных ситуациях нужно звонить по Горячей линии «112».

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