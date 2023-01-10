На Дону за новогодние праздники резко снизилось количество больных гриппом и ОРВИ

Есть еще риск, что ситуация может измениться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в первую новогоднюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ резко сократилась. Всего за прошедшую неделю было зарегистрировано девять тысяч случаев заражения. Это на 12,6 процента ниже эпидемического порога. Сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

Если сравнивать с последней неделей прошлого года, уровень заболеваемости снизился на 62,2 процента, а число госпитализированных уменьшилось на 55,1 процента.

- Вместе с тем в связи с выходом на работу, возвращений с каникул, из путешествий после праздничных дней есть высокие риски изменения тенденции заболеваемости ОРВИ и гриппом в сторону роста, - отметили в ведомстве.

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