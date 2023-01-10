В городах Ростовской области до пятницы могут быть проблемы с водой

Сильный ветер на Дону будет дуть до пятницы. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В донских городах в ближайшее время могут возникнуть проблемы с водой. Об этом сообщают на сайте Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии.

В среду и пятницу в устье Дона продолжится понижение воды до опасной отметки у Азова. А на участке от Аксая до Ростова уровни воды будут даже ниже неблагоприятных отметок.

Ранее таганрожцев уже предупредили о возможных перебоях с водой из-за сильного ветра. А ростовские власти оповестили горожан об усиление ветра до 21 метра в секунду и гололедицу на дорогах во вторник, среду и четверг.

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