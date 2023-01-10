Появилось видео столкновения шести авто на трассе М-4 «Дон», в котором погиб водитель

На месте работают экстренные службы. Движение направляют через Аксай. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В сети появились кадры с места массовой аварии с погибшим трассе М-4 «Дон». Вечером 10 января в Аксайском районе в ДТП попали шесть автомобилей. Кадры с места трагедии читателям «КП — Ростов-на-Дону» передают из регионального управления МЧС.

На кадрах видно, как практически поперек трассы расположилась фура, ее кабина заехала за отбойник и повреждена. Огромный автомобиль просто перекрыл движение по трассе, и другие водители не успели сбросить скорость. В результате под грузовиком «Фридлайнер» оказался «Хенде Акцент». Еще три легковых автомобиля и грузовая газель разбитые разбросаны по дороге — их грузовик тоже задел.

Известно об одном погибшем — водителе «Акцента». Состояние остальных водителей и пассажиров, участвовавших в ДТП, еще выясняется, сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

На месте событий не смолкают сирены. Работают сотрудники экстренных служб, чтобы оказать помощь всем пострадавшим и восстановить движение на дороге. Сейчас весь автомобильный трафик направляется через город Аксай.

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