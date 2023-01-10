На трассе М-4 «Дон» под Ростовом из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка

Сейчас инспекторы перекрыли движение в обоих направлениях.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Аксайском районе Ростовской области из-за смертельного ДТП на трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Здесь, на 1056-м километре федеральной автодороги, в 17:50 произошла авария - столкнулись сразу шесть автомобилей. Сейчас инспекторы перекрыли движение в обоих направлениях и перенаправляют поток автомобилей через Аксай. Тем временем затор продолжает увеличиваться.
Затор продолжает увеличиваться. Фото: сервис "Яндекс.Карты".
По оперативным данным, в результате происшествия пострадали два человека. Водитель одного из автомобилей погиб. В Госавтоинспекции называют предварительную причину ДТП - выезд водителя грузовика «Фридлайнер» с полуприцепом на встречку.
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