На трассе М-4 «Дон» под Ростовом из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка

Сейчас инспекторы перекрыли движение в обоих направлениях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Аксайском районе Ростовской области из-за смертельного ДТП на трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Здесь, на 1056-м километре федеральной автодороги, в 17:50 произошла авария - столкнулись сразу шесть автомобилей. Сейчас инспекторы перекрыли движение в обоих направлениях и перенаправляют поток автомобилей через Аксай. Тем временем затор продолжает увеличиваться.

Затор продолжает увеличиваться. Фото: сервис "Яндекс.Карты".

По оперативным данным, в результате происшествия пострадали два человека. Водитель одного из автомобилей погиб. В Госавтоинспекции называют предварительную причину ДТП - выезд водителя грузовика «Фридлайнер» с полуприцепом на встречку.

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