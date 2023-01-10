В Волгодонске мужчина под предлогом замены пластиковых окон выманил у пенсионерки 100 тысяч рублей

Волгодонец решил заработать легких денег, прикинувшись мастером окон. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгодонске 69-летняя женщина лишилась сбережений из-за лжемастера по замене пластиковых окон. Сообщили в МВД по Ростовской области.

Мужчина позвонил пенсионерке с неизвестного номера. Представился сотрудником компании по установке окон и предложил услугу. Волгодончанка согласилась и договорилась с мастером о встрече для обсуждения рабочих моментов. Вскоре работник приехал к женщине, сделал замеры. А еще добавил, что продолжит работать только после того, как дончанка оформит кредитный договор на сто тысяч рублей. Женщина так и сделала. Но мастер свою работу до конца не довел. Зато потратил все деньги волгодончанки на собственные нужды.

Полицейским удалось поймать жулика. Выяснилось, что мужчина и не думал доделывать работу по замене окон. Таким способом он просто хотел быстро подзаработать. Сейчас аферист под подпиской о невыезде.

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