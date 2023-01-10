В Шолоховском районе Ростовской области полицейские нашли у мужчины более килограмма наркотиков

После того, как трава бы засохла, дончанин планировал ее употребить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области полицейские задержали мужчину, который хранил в доме более килограмма наркотической травы. Сообщают в региональном МВД.

Предварительно известно, 41-летний дончанин нашел галлюциногенное растение около своего дома. Он собрал его и развесил сушиться на веревке около летней кухни. А потом планировал это употребить.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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