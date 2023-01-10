В Ростовской области отец не хотел оформлять своим детям доли на владение земельным участком

Мужчина все же не выдержал напора приставов и прописал детей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Неклиновском районе отец долгое время пытался избегать оформления земельных долей на своих пятерых детей. Сообщают в пресс-службе судебных приставов по Ростовской области.

Чтобы ускорить процесс, в дело вмешались приставы. Но мужчина проигнорировал требования исполнительных документов. Так продолжалось еще несколько раз. А потом судебный пристав решил взыскать с мужчины исполнительные сборы по каждому из пяти производств. Но и это не помогло. Тогда пристав привлек должника к административной ответственности. В итоге мужчина сдался и оформил на детей доли.

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