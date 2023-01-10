На Дону в партии рапса обнаружили амброзию

70 тонн продукции пришлось утилизировать Фото: Виталий ТИМКИВ

В Зерноградском районе была обнаружена партия продовольственного рапса с карантинным компонентом. Сообщается Россельхознадзор по Ростовской области.

70 тонн рапса были заражены полыннолистной амброзией. Зараженную партию собственнику пришлось утилизировать. Он направил ее на переработку, которая должна уничтожить жизнеспособность амброзии.

- Семена амброзии могут распространяться с семенами культурных растений и попадая в почву засоряют полевые культуры, огороды, сады, луга, пастбища, полезащитные лесные полосы. Основная биологическая и технологическая вредоносность амброзии полыннолистной заключается в том, что растение развивает мощную надземную массу и корневую систему, за счет чего угнетаются культурные растения, резко снижается плодородие почвы, - отметили в ведомстве.

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